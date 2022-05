Calciomercato Juventus, scambio e cash per il super colpo: testa a testa per il post Chiello

Calciomercato Juventus, un possibile scambio che farebbe felici entrambi. I bianconeri studiano la mossa vincente per l’estate.

Calciomercato Juventus, c’è bisogno di un sostituto idoneo di Chiellini. Il capitano lascia i bianconeri e la dirigenza deve correre ai ripari trovando il sostituto ideale, pronto da subito. Tanti i nomi ma il più concreto, per il momento, sembra il profilo del brasiliano Gabriel dell’Arsenal.

I gunners chiedono tanto per il centrale brasiliano, essendo, di fatto, ancora giovane e con già grande esperienza. Ma i bianconeri sotto questo punto di vista potrebbero sfruttare una carta a loro favore, cioè l’interesse degli inglesi per il centrocampista (anche lui brasiliano) Arthur. In questo caso si potrebbe, appunto, valutare uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio ai vertici | Arthur per Gabriel

Come detto poc’anzi, inizialmente, l’Arsenal per il proprio gioiello chiedeva almeno 50 milioni ma adesso potrebbe trattare a 35. Ma la Juventus avrebbe comunque da sfruttare l’interesse da parte degli inglesi per Arthur, giocatore che sembra non rientrare più nei piani di Allegri.

Il brasiliano potrebbe infatti essere utilizzato come contropartita tecnica per arrivare al giovane centrale difensivo, anche lui brasiliano. Ma gli obiettivi in difesa della Juventus sarebbero già tanti. In caso di mancato accordo per Gabriel, filtra sempre ottimismo per il colpo Milenkovic dalla Fiorentina e poi rimangono in auge anche i nomi di Koulibaly del Napoli, operazione fattibile ma più difficile e quello di Alessio Romagnoli del Milan che andrà in scadenza di contratto con i rossoneri neo campioni d’Italia.