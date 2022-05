Calciomercato Juventus, la clausola che sblocca tutto: Inter sempre più vicina

Calciomercato Juventus, il colpo in difesa si avvicina e adesso la clausola favorirebbe il club nerazzurro.

Calciomercato Juventus, l’operazione Bremer – Inter potrebbe diventare sempre di più realtà concreta. Stando infatti alle ultime indiscrezioni una clausola rescissoria che andrà in vigore nel 2023 potrebbe favorire il club nerazzurro.

Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, Bremer è uno degli obiettivi prioritari in difesa dei nerazzurri. Il brasiliano ha disputato una stagione ai vertici, regalando prestazioni monster e mettendosi in mostra in ogni match importante. Adesso la clausola rescissoria inferiore ai 15 milioni, che scatterà nel 2023 durante la sessione di mercato di gennaio e sarà valida anche per quella dell’estate successiva, potrebbe favorire il passaggio di Gleison Bremer all’Inter nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Bremer verso l’Inter | Marotta in pole

Una clausola che, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’ è contenuta nel rinnovo di contratto che già lo scorso febbraio il brasiliano avrebbe firmato fino al 2024 con il club di Cairo. Bremer avrebbe quindi allungato il vincolo di 12 mesi rispetto al 2023, precedente alla scadenza. Oltre ad un importante aumento di ingaggio si sarebbe anche garantito una sorta di buona uscita nonostante le qualità dimostrate per un giocatore del suo calibro.

Di conseguenza, ora, il potere decisionale per il futuro del brasiliano sarà solo nelle mani di Cairo ma verrebbe ceduto ad un prezzo decisamente inferiore agli iniziali 40 milioni che il club granata chiedeva. C’è da dire, però, che la plusvalenza sarebbe comunque garantita anche perché il Torino lo acquistò a poco più di 5 milioni.