Calciomercato Juventus, boom boom Lukaku: la sfida alle milanesi è clamorosa

Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena attorno a Lukaku: anche i bianconeri rientrano nella corsa all’attaccante del Chelsea

Allora la notizia è riportata dal Corriere dello Sport che punta decisamente su quella che è la volontà di Lukaku: lasciare il Chelsea e tornare in Italia, in quella Serie A dove con la maglia dell’Inter ha fatto la differenza e dove ha vinto uno scudetto con Antonio Conte. L’attaccante belga con i Blues non ha trovato spazio, anche perché il rapporto con il tecnico Tuchel non è mai decollato. E lo stesso allenatore non metterebbe sicuramente un veto ad un addio. Che potrà esserci solamente con una sola formula, quella del prestito.

E non solo, ovviamente. Perché un ritorno in Italia sarebbe quasi certo solo e soprattutto se Lukaku decidesse di tagliarsi l’ingaggio: 12 milioni di euro all’anno più i 3 di bonus che gli garantiscono a Londra sono cifre che non si possono toccare. Bene, dopo questo preambolo, secondo il Corriere dello Sport come detto, non solo l’Inter si potrebbe muovere sul calciatore, ma anche il Milan e la Juventus.

Calciomercato Juventus, boom Lukaku

I nerazzurri sono ovviamente i favoriti nella corsa all’ex. Però spiega il quotidiano romano l’alternativa ai nerazzurri è la Juventus. E non solo, perché il Milan dopo l’infortunio di Ibrahimovic potrebbe sicuramente andare a cercare un attaccante da regalare a Pioli che, di certo, non pensa che con i soli Giroud – e con Origi che è in arrivo – può affrontare la prossima stagione alla difesa dello scudetto.

Lukaku ovviamente ha anche una preferenza che è quella di tornare a Milano sponda nerazzurra, ma in questo momento Marotta è alla ricerca di altri elementi per l’attacco e deve comunque cedere qualcuno. Non sarà facile il ritorno. E allora occhio alle possibili sorprese.