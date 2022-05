Calciomercato Juventus, le chiamate che certificano tutto: Pogba mai così vicino

Calciomercato Juventus, le chiamate che certificano il tutto: Pogba mai così vicino al ritorno in bianconero. Senza fretta l’affare si chiuderà

Mai così vicino al ritorno in bianconero. Paul Pogba, il centrocampista francese che è esploso nella Juventus e che ha lasciato il Manchester United, sembrerebbe davvero ad un passo dal vestire nuovamente la maglia della Vecchia Signora. Mancherebbero ovviamente gli ultimi dettagli e la Juve non ha fretta di chiudere, sapendo e conoscendo qual è la volontà del calciatore. Che intanto, negli ultimi giorni, avrebbe ricominciato a contattare i suoi ex (ancora per poco) compagni.

La notizia di questo quasi vorticoso giro di telefonate è svelata dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Polpo sta sentendo chi era con lui alla Juve diversi anni fa, e al centro delle discussioni c’è appunto il suo ritorno a Torino. A casa praticamente, in quello stadio che lo ha visto crescere e con quell’allenatore che lo ha lanciato nella mischia senza problemi continuando quel lavoro che era stato iniziato da Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, Pogba a un passo

Insomma, dopo Di Maria – per il quale è atteso un blitz di Cherubini a Parigi nel fine settimana – Pogba dovrebbe essere il secondo colpo di mercato della Juventus per il prossimo anno. La società bianconera vuole un ritorno, il Polpo vuole tornare. Come detto ci sono da discutere ancora alcune cose, normale visto di quello che si tratta, ma non c’è nessuna fretta di farlo. Non serve averne dopo aver incassato quello che era lo snodo cruciale della questione, e cioè il volere del calciatore che dopo la Premier League vuole ritornare nella massima serie italiana.

Manca poco. Pochissimo. E poi i tifosi della Juventus possono davvero tornare a sognare.