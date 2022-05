Calciomercato Juventus, sprint sulla fascia: 20 milioni per l’accordo lampo

Calciomercato Juventus, 20 milioni e accordo lampo in Serie A per uno dei giocatori più ricercati e ambiti. Tutti gli aggiornamenti.

Saranno mesi di grandi cambiamenti in casa bianconera, laddove sarà necessario intervenire in diverse regioni per consegnare a mister Allegri una rosa più profonda e soprattutto vantante quelle caratteristiche ricercate da Max e tanto mancategli nel corso dell’ultima stagione.

Oltre che ad essere stato l’ennesimo campanello di allarme, la stagione conclusa insolitamente senza trofei potrebbe divenire la vera e propria catalisi di un progetto che da anni sembra essersi esaurito in quel di Torino. Conclusa la prima era Allegri, Agnelli e adepti non hanno mai palesato una vera e propria progettualità, come emerso dall’inattesa scelta di Pirlo, seguita dal secondo approdo del livornese che ha avuto tanto il sapore di un ritorno sui propri passi da parte di dirigenza e società.

C’è un detto, spesso usato nel calcio, che sottolinea come non sempre le minestre riscaldate siano buone. Al momento sembra riflettere in parte la situazione della Juventus, il cui secondo cammino con mister Allegri non è stato dei più felici, pur essendosi concluso con l’obiettivo minimo di arrivare tra le prime quattro. Servirà partire da qui, consapevolmente che però annate come quelle appena concluse non potranno essere accettate nuovamente da una piazza così nobile e abituata a tutti altri scenari.

Calciomercato Juventus, 20 milioni sul piatto e colpo dall’Udinese

Per il momento, alla Vecchia Signora sono stati accostati tanti nomi ma che stanno comunque continuando a spaventare una tifoseria che teme di non assistere alla nascita di una tanto anelata progettualità, alla base di qualsiasi successo sportivo e che ha sempre rappresentato il sostrato dei grandi trionfi bianconeri.

Le qualità di Di Maria e Perisic sono indiscutibili ma servirà comunque tanto altro per consegnare uno scacchiere ben più completo a mister Allegri. Sorvolando sull’ormai storica questione relativa al centrocampo e ribadendo la necessità di trovare i “nuovi” Dybala e Chiellini, le ultime notizie coinvolgenti anche l’Udinese lasciano intendere come si stiano cercando delle novità pure sulle corsie difensive.

Qui, da anni, Alex Sandro non brilla più e, tra i tanti monitorati dalla dirigenza, figura da qualche tempo Udogie. Secondo la pagina insider Enganche, da Torino sarebbero pronti a offrire 20 milioni per convincere i friulani. Sempre più probabile che il suo “Destiny” continui ad essere bianconero, ma in Piemonte.