Calciomercato Juventus, boom boom Perisic: la data del possibile annuncio

Calciomercato Juventus, l’esterno croato non ha ancora detto se accetterà o meno la nuova proposta dell’Inter.

La mossa Perisic sarebbe dovuta essere la risposta della Juventus ad un eventuale accordo tra l’Inter e Paulo Dybala. Certo, gli importanti trascorsi della Joya in bianconero non possono essere paragonati al rapporto – seppur non banale – tra l’esterno croato e i nerazzurri, ma tant’è. L’esperienza di Perisic, nonostante l’ex Wolfsburg e Bayern Monaco tra qualche mese compirà 34 anni, farebbe davvero comodo alla Vecchia Signora, soprattutto perché il giocatore arriverebbe a parametro zero dalla storica squadra rivale.

La pista torinese, però, sembra essersi improvvisamente raffreddata. Il motivo? Non è ancora detta l’ultima parola sulla permanenza a Milano del nativo di Spalato. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha deciso di alzare l’offerta, nel tentativo di accontentare Perisic. L’ultima proposta sarebbe un biennale a cinque milioni con bonus facilmente raggiungibili. Un rilancio che ha improvvisamente cambiato le carte in tavola, al punto che l’agente del croato si è preso del tempo per rispondere.

Calciomercato Juventus, la giornata decisiva è il 1 giugno

Risposta che sarebbe dovuta arrivare in giornata ma invece, per averla, bisognerà aspettare ancora. Tutto rinviato alla prossima settimana, più precisamente il 1 giugno come riporta il giornalista Marco Barzaghi attraverso il suo profilo Twitter. Perisic probabilmente non è ancora convinto al 100% ed ha preferito prendersi qualche altro giorni di tempo per dare la sua risposta definitiva all’Inter. Che, nel frattempo, non se ne sta con le mani in mano. Continua, infatti, il corteggiamento serrato al centrocampista della Roma, l’armeno Henrikh Mkhitaryan, al quale i nerazzurri hanno proposto un biennale da 4 milioni netti.