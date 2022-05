Calciomercato, Juventus KO: pagano subito la clausola | Vola in Premier

Giorni sempre più caldi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e le sue mosse in vista della prossima stagione agonistica.

C’è una squadra decisamente da ricostruire dopo le partenze annunciate di big come Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Partenze che potrebbero non essere le sole in casa Juve, con lo staff tecnico che sta valutando chi tenere e chi no guardando al prossimo campionato. Tanto lavoro da fare insomma per la dirigenza, che proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore livornese nel migliore dei modi.

Non c’è reparto che non subirà una ampia trasformazione e il centrocampo non fa eccezione. Il sogno Pogba si sta iniziando a materializzare, almeno stando agli ultimi rumors. Il ritorno del francese a Torino farebbe schizzare l’adrenalina della tifoseria bianconera. Ma mister Allegri sta cercando anche un regista, un uomo capace di prendere in mano la squadra nei momenti difficili.

Calciomercato Juventus, il Liverpool vuole Gavi: paga la clausola

C’è anche un giovanissimo playmaker di grande talento che è stato accostato più volte alla Juventus nel corso degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Gavi, ennesimo enfant prodige della cantera del Barcellona. Giovane in rampa di lancio molto stimato da mister Xavi, ma che deve rinnovare il contratto con i blaugrana. Come spiega in Spagna il quotidiano Sport, c’è una big della Premier League pronta a fare follie per lui. Stiamo parlando del Liverpool di Klopp, disposto a pagare la sua clausola di rescissione di 50 milioni di euro pur di poter contare su di lui. Il calciatore non sembrerebbe intenzionato a prendere in considerazione un trasferimento, è molto legato al Barcellona e vorrebbe continuare a lavorare con il suo attuale allenatore, che del resto da calciatore è stato uno dei più grandi registi del calcio moderno. Ma se non arrivasse il rinnovo…