Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto: colpaccio “alla Higuain”

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il dopo Chiellini: la società bianconera pronta a piazzare un colpo grosso alla Higuain. I dettagli

Il dopo Chiellini è uno dei temi principali dentro la Juventus del prossimo anno. Il difensore centrale del futuro deve offrire garanzie tecniche e fisiche importanti, perché sostituire il capitano che ormai è destinato alla MLS non sarà facile, per nessuno. Serve gente con personalità, che sa il fatto suo, capace, inoltre, di non sentirsi troppo sotto pressione nel momento in cui veste la maglia bianconera che di pressione addosso ne mette abbastanza.

Ecco perché Cherubini ha messo al vaglio varie ipotesi: non solo in Francia e in Inghilterra, ma anche in Serie A ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe proprio fare al caso di Massimiliano Allegri: il nome, secondo TuttoSport, è quello di Koulibaly che ancora non ha deciso quello che potrebbe il suo futuro. Ovviamente il Napoli vorrebbe trattenerlo, ma c’è il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione che mette paura a De Laurentiis che, inoltre, ha adottato delle drastiche misure di taglio degli ingaggi che non guarda in faccia a nessuno. Insomma, non è facile trovare un accordo.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Koulibaly

Il nome del difensore africano è assai caldo dalle parti della Continassa. Anche se i 40 milioni di euro che il Napoli chiede appaiono esagerati per Cherubini che vorrebbe spendere di meno. Senza dimenticare che anche il Barcellona guarda con interesse al profilo di KK, con Xavi che lo ha visto da vicino durante l’Europa League. La Juve comunque sogna il colpo alla Higuain, in questo caso senza clausola ma magari arrivando assai vicina alla cifra richiesta dagli azzurri per il proprio difensore. Che nonostante le parola di Spalletti, che lo ha fatto quasi capitano, potrebbe salutare.