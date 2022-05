Calciomercato Juventus, vola subito dai rivali: 3 milioni e fumata bianca

By

Calciomercato Juventus, adesso il suo passaggio ai rivali diventa possibile. C’è la fumata bianca per il pupillo di Allegri.

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi potrebbe andare al Napoli. L’ormai, sempre più probabile, ex esterno bianconero rimarrebbe in Serie A e potrebbe ripartire dal Napoli, una delle rivali ai vertici. Lo scrive ‘Il Mattino’ che apre proprio con la disponibilità da parte dell’esterno di trasferirsi in azzurro.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Federico Bernardeschi potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Per lui ci sarebbe un contratto già pronto di 3 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Napoli | Pronto contratto da 3 milioni

Una, ormai, sempre più prossima fumata bianca. Da ‘Il Mattino’ sono sicuri che il giocatore accetterebbe l’eventualità di un passaggio in azzurro. I partenopei, d’altro canto, andrebbero su un profilo con grande esperienza e la possibilità di essere tesserato da ‘free agent’, cioè a parametro zero.

Un duro colpo per Allegri che lo ha sempre valorizzato facendolo diventare uno dei suoi autentici pupilli ma adesso Bernardeschi, che non ha rinnovato con la dirigenza bianconera, è pronto per una nuova avventura: ripartendo dalla Serie A e dal Napoli di Spalletti che, comunque, ambisce ai vertici alti della classifica. Staremo a vedere se l’operazione verrà concretizzata già nella prossime settimane.