Calciomercato Juventus, blitz a Parigi: triplo colpo in canna

Calciomercato Juventus, la dirigenza pronta al colpo triplo: la rivoluzione sta per iniziare partendo da alcune grandi certezze.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera ha in piano ben tre colpi sicuri. Una tripla rivoluzione che partirà da alcune grandi certezze. Infatti la dirigenza è a Parigi per trattare il già quasi consolidato colpo a parametro zero, si tratta di Angel Di Maria. “El Fideo” starebbe trattando per un ricco contratto annuale più opzione fino al giugno 2024 dopo l’esperienza parigina.

Ebbene, la situazione si potrebbe sbloccare a breve ma la cosa che rende ancora più positiva il viaggio a Pairgi è il fatto che il Psg abbia mollato, quasi del tutto, la presa su Pogba che garantisce quindi l’assalto finale anche sul centrocampista da parte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: Pogba, Di Maria e Paredes | Così riparte la squadra

Pogback ma non solo. Da Parigi, oltre Di Maria, potrebbe sbloccarsi un’altra operazione in mediana. Si tratta di Paredes. Il Psg chiederebbe Kean prestito per far partire l’argentino e farlo ritornare in Serie A. Un giocatore che sembrava interessare anche all’Inter di Marotta.

La Juventus quindi tenterebbe addirittura la doppia operazione da Parigi. Staremo a vedere se avrà la meglio e se soprattutto aprirebbe allo scambio, considerando, comunque, che Kean è in uscita possibile e tornerebbe volentieri a Parigi dove è stato protagonista per una parte della stagione. Indiscrezioni che vengono rilanciate da ‘La Stampa’ e che danno basi solide sulla quale ripartire a mister Allegri, con l’unico grande obiettivo di ritornare al vertice già dalla prossima stagione.