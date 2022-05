By

Calciomercato Juventus, arriva il sì definitivo di Milinkovic-Savic. Tutti gli aggiornamenti sul futuro del Sergente della Lazio.

Protagonista di una grande stagione, conclusa con ben 11 reti e altrettanti assist, il serbo ha vissuto quest’anno la consacrazione definitiva sotto l’egida di Sarri che ha acuito gli interessi esteri (e non solo) e che sembrano destinati a infiammare le prossime settimane di mercato.

Lotito sa bene di avere nelle mani un vero e proprio tesoro, sia da un punto di vista tecnico-sportivo che economico ed è altrettanto consapevole di dover ponderare una decisione definitiva sul suo futuro con celerità, a causa di un contratto in scadenza nel 2024 e che, come scrive anche “Il Corriere dello Sport“, il 21 non intende prolungare.

Siamo entrati, insomma, nella fase più calda e importante di uno scenario di cui si è sempre parlato in estate, complice lo spessore del giocatore, ma che adesso potrebbe vivere un vero e proprio turning point che non poco impatto avrà in casa Lazio.

Calciomercato Juventus, Milinkovic dice “sì” ma il futuro è ancora un tabù

Vendere Seregj significa infatti per la Lazio garantirsi la giusta linfa economica per rinforzarsi con vigore ma al contempo permettere l’approdo di uno dei giocatori più forti nel suo ruolo ad una squadra potenzialmente rivale. Sempre secondo la suddetta fonte, infatti, se la Juventus si è defilata resta da vedere la volontà del nuovo Milan che ha comunque l’esigenza di sostituire Kessié.

Lotito, dal proprio canto, non intende assumersi responsabilità e sta agendo in attesa della comunicazione del centrocampista che ha già lasciato intendere, a 27 anni, di volersi tuffare in una nuova avventura, soprattutto all’estero. Nella Capitale lo valutano 100 milioni di euro ma difficilmente arriveranno offerte superiori ai 70. Suggestione Milan a parte, restano principalmente PSG e Manchester United sulle sue tracce.

Intanto, in attesa del “sì” professionale, Milinkovic ha annunciato sui propri social di aver dato parola alla fidanzata, prossima a divenire sua sposa.