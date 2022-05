Tanti rumors si accavallano giorno dopo giorno riguardo le possibili mosse di calciomercato della Juventus di mister Allegri.

I tifosi aspettano con ansia delle novità riguardo il processo di rinnovamento e ringiovanimento di una squadra che nel prossimo anno è chiamata a lottare per lo scudetto. Obiettivo per il quale nella stagione appena conclusa è svanito già dopo poche giornate. Considerate però le tante partenze sicure e quelle probabili c’è bisogno di un massiccio intervento nel reparto offensivo.

Bisognerà trovare il sostituto di Paulo Dybala, ma non solo. Perchè anche il futuro di Morata e Kean non è affatto scontato in bianconero e per questo motivo si dovranno cercare più rinforzi. Tra i tanti nomi accostati alla Juventus negli scorsi mesi c’è anche quello di Dembelè, attaccante esterno del Barcellona che è in scadenza di contratto con i blaugrana. Il futuro del calciatore però difficilmente sarà in serie A.

Calciomercato Juventus, Sissoko: “Dembelè prenderà la decisione giusta al momento giusto”

Il rappresentante del calciatore Moussa Sissoko ha le idee chiare, come si legge su Sport: “Il futuro di Ousmane Dembélé è ancora aperto ma non faremo infinite speculazioni. Siamo e siamo sempre stati molto rispettosi di tutti i club e continueremo a farlo. Quando sarà il momento giusto per prendere una decisione, Ousmane valuterà quale sia l’opzione migliore per il suo futuro” sono le parole dell’agente. Il Barcellona spera nel rinnovo, ma deve fare i conti con due grandi club europei che sono pronti a mettere sul piatto delle offerte molto importanti pur di ingaggiarlo a parametro zero. Vale a dire Psg e Chelsea. Un futuro insomma davvero tutto da scrivere, con l’opzione Juventus che però sembra essere davvero molto complicato.