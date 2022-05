Calciomercato Juventus, l’Higuain-bis inquieta i tifosi: contatto decisivo

Calciomercato Juventus, la piazza in fermento per quello che potrebbe essere l’Higuain bis. Nelle prossime settimane contatto decisivo

La situazione è chiara: prolungamento di contratto difficile, probabilmente addio anche quest’anno. Anche se non è del tutto sicuro ovviamente. Ma la sensazione appare questo, soprattutto dopo le parole del presidente che ha spiegato di non poter trattenere nessuno controvoglia. Allora, secondo TuttoSport questa mattina in edicola, la Juventus il colpo Koulibaly lo potrebbe piazzare davvero, sfruttando quel fermento in casa Napoli che difficilmente accetterebbe il doppio addio. Ma le cose si possono comunque fare.

Il quotidiano torinese stamattina in edicola spiega che Cherubini un colpo in difesa lo farà. Soprattutto perché Chiellini è andato via e soprattutto perché Bonucci, designato come il nuovo capitano, la carta d’identità l’ha rinnovata da parecchio tempo. Il solo Gatti non basta. Serve almeno un altro centrale anche perché Rugani pure è sull’uscio di porta. Insomma, la rivoluzione è totale, sia davanti che dietro.

Calciomercato Juventus, colpo Koulibaly

Il Napoli sa benissimo che è assai rischioso andare ad un anno dalla scadenza senza aver trovato un accordo. Ci sono appena passati i partenopei con l’addio di Lorenzo Insigne. Ma De Laurentiis dal proprio canto tira dritto per la propria strada: davanti ad un’offerta di 35 milioni di euro KK potrebbe partite. E la Juve ci pensa, eccome se ci pensa.

Certo, la concorrenza è importante: c’è soprattutto il Barcellona sulle tracce del difensore, ma anche il Chelsea di Tuchel che ha perso Rudiger sembra volerci fare più di un sondaggio. Toccherà al calciatore decidere la destinazione. Ovviamene la Juve monitora la situazione con molto molto interesse.