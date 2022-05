Calciomercato Juventus, “pacchetto” con de Ligt: 90 milioni subito

Calciomercato Juventus, oltre agli acquisti queste saranno settimane decisive anche per le potenziali cessioni in casa bianconera.

L’ultima di campionato contro la Fiorentina sembra già appartenere ad un’epoca lontana. È passata solo una settimana dalla sfida coi viola di Italiano, ma la stagione della Juventus era di fatto già terminata da diversi giorni.

E più precisamente dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’ultimo obiettivo stagionale dei bianconeri. L’attenzione, adesso, è completamente rivolta ai primi movimenti di calciomercato. Sfumato definitivamente Ivan Perisic, il cui futuro sarà al Tottenham della coppia Paratici-Conte, i bianconeri puntano tutto sui due parametro zero Paul Pogba e Angel Di Maria, in uscita rispettivamente da Manchester United e Psg. Il direttore sportivo Federico Cherubini è però molto attivo anche sulle uscite. Si sa già chi dirà addio alla Juventus: Paulo Dybala e Federico Bernardeschi presto vestiranno un’altra maglia. Ma non saranno gli unici a lasciare Torino. Tra le possibili cessioni ci sono quelle di Alex Sandro, Arthur e del rientrante Ramsey, per il quale si sta valutando nuovamente la rescissione.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole Rabiot e de Ligt

Un altro che potrebbe aver terminato la sua avventura nel capoluogo piemontese è Adrien Rabiot. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.it, il centrocampista francese ha importanti offerte dalla Premier League – e precisamente dal Chelsea del suo ex allenatore Thomas Tuchel – e la Juve non ci penserebbe due volte a cederlo nonostante il discreto finale di stagione in cui è riuscito in qualche modo a riscattare l’insoddisfacente inizio. Ma nel mirino dei Blues, che oggi hanno ufficialmente cambiato proprietà dopo l’addio di Roman Abramovich, sognano in grande.

E oltre a Rabiot starebbero pensando di chiedere anche Matthijs de Ligt, come ha svelato il giornalista Luca Momblano, intervenuto alla diretta Twitch di Juventibus. Chelsea che sarebbe disposto a fare un’offerta di circa novanta milioni per i due giocatori bianconeri.