Calciomercato Juventus, il “folletto” alla Del Piero che strega Allegri: arriva senza scambi

Calciomercato Juventus, il folletto ha stregato Allegri. Cherubini pronto all’assalto. E potrebbe arrivare senza scambi. Le ultime

La rivoluzione in attacco è totale. Non solo l’addio di Dybala, ma anche quelli di Morata e Kean, in casa Juventus, appaiono ormai quasi certi. Solamente Vlahovic, e Chiesa quando riuscirà a rientrare, al momento sono sicuri di rimanere. Senza dimenticare che anche Bernardeschi è andato via. Insomma, la Juve muove tante pedine lì davanti e sta cercando in tutti i modi di sostituirli.

Spiegato che Kostic adesso è diventato l’obiettivo principale, in Italia la Juventus guarda con molto interesse ad un elemento che ha mostrato delle qualità tecniche importanti e che ha stregato Allegri in questa stagione. Non sarà facile arrivare a Raspadori del Sassuolo, anche perché la società neroverde non ha nessun bisogno di cederlo. E soprattutto la Juventus non vorrebbe pagarlo tutto e subito. Magari Cherubini ci proverà lo stesso. Anzi, senza il magari.

Calciomercato Juventus, obiettivo Raspadori

Carnevali valuta il cartellino del giocatore almeno 30 milioni di euro. E non sono pochi. Inoltre l’operazione che alla fine ha potato Locatelli alla corte di Allegri dimostra come il Sassuolo sia un osso duro sul mercato. Secondo TuttoSport Cherubini vorrebbe mettere in piedi una trattativa identica a quella fatta per il centrocampista: un accordo con pagamento dilazionato nel tempo.

Inoltre c’è la questione contropartite tecniche: il Sassuolo non sembra essere pronto ad accettare nessun tipo di offerta. Un affare che si dovrà fare solamente cash. Il tempo per muoversi c’è tutto. Ma la Juve, se davvero volesse Raspadori, sarà comunque costretta a muoversi con un certo anticipo. La concorrenza infatti sembra essere bella agguerrita.