Calciomercato Juventus, triennale per Dybala: “Non è dell’Inter”

Le prossime settimane saranno quelle chiave per capire quali saranno le mosse di calciomercato di una Juventus che vuole tornare a primeggiare.

La stagione attuale sta per concludersi ed è tempo di iniziare a fare i primi bilanci. La Juventus è riuscita a tagliare il traguardo minimo del quarto posto, che garantirà un posto nella prossima Champions League e con esso anche importanti introiti economici. Tuttavia il rendimento della squadra non può certo definirsi del tutto positivo: Bonucci e compagni non sono mai stati in lotta per lo scudetto e hanno perso due finali, in Coppa Italia e in Supercoppa, contro l’Inter. Nessun titolo in bacheca, insomma.

Ecco perchè nel corso delle prossime settimane sono attesi tanti movimenti, sia in entrata che in uscita. Ci sarà un graduale rinnovamento nella rosa, iniziano con gli innesti di Zakaria e Vlahovic a gennaio. Con alcuni giocatori che sono ai saluti come Chiellini e come Dybala. Che potrebbero non essere i soli agli sgoccioli della loro esperienza bianconera.

Calciomercato Juventus, per ora l’unica offerta concreta è della Roma

Il futuro di Dybala sarà lontano dalla Juventus ma i tifosi sono molto interessati rispetto a quella che sarà la sua nuova destinazione. E sperano che non sia l’Inter, rivale per lo scudetto. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Tyc Sports Cesar Luis Merlo, l’unica proposta concreta per la Joya sarebbe quella della Roma, che avrebbe messo sul piatto un contratto triennale. L’ex Palermo, però, non ha alcuna fretta di definire il suo futuro, anche perché aspetta ancora la proposta dell’Inter, che conosce le pretese economiche de “U Picciriddu”. Situazione che potrebbe vedere un turning point tra 20-30 giorni, con il fantasista sudamericano che preferirebbe disputare la Champions League.