Calciomercato, Juventus di stucco: l’accordo sconquassa i piani

Anche di domenica non finiscono mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse delle prossime settimane.

I bianconeri del resto hanno la necessità assoluta di rinforzarsi per tornare a lottare per lo scudetto. Rinforzi attesi in tutti i reparti non solo da parte di mister Allegri ma anche da part di una tifoseria che spera che la propria squadra possa tornare a lottare per lo scudetto.

La Juve pare intenzionata a puntellare anche le corsie esterne, con Alex Sandro nella possibile lista dei partenti. I bianconeri seguono con particolare attenzione soprattutto Emerson Palmieri e Renan Lodi, anche se non sono obiettivi facilmente raggiungibili.

Di sicuro tra i rinforzi possibili per la fascia sinistra bianconera non c’è Marcos Alonso. L’ex calciatore della Fiorentina ha infatti le idee ben chiare sul suo futuro.

Marcos Alonso has an agreement ready on personal terms with Barcelona since one month. He wants to go back to La Liga, still same plan. 🇪🇸 #FCB

Alonso deal depends on Chelsea as Barça have no intention to pay a big fee for him, out of contract in June 2023. https://t.co/meA7qSvzen

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022