Calciomercato Juventus, Di Maria a fuoco lento: il piano per l’accordo.

Il momento tanto atteso è ormai giunto: il contratto di Angel Di Maria scade domani e, per questo, il momento per affondare il colpo decisivo per concludere l’affare potrebe essere davvero molto molto vicino.

Nonostante il polivalente calciatore argentino volesse sfruttare la clausola presente nel suo contratto e rimanere ancora un anno nella capitale francese, il club ha deciso invece che il loro rapporto dovesse concludersi. Per questo, l’argentino è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione dove possa ritrovare la continuità di un tempo e dimostrare ancora tutto il suo potenziale per raggiungere la tanto agognata convocazione per i prossimi mondiali in Qatar.

Calciomercato Juventus, ai dettagli per Di Maria: il calciatore si avvicina pian piano

Sono ormai diverse settimane che la dirigenza della Juventus è in trattativa con l’agente di Di Maria e, seppur a piccolissimi passi, le cose sembrano migliorare di giorno in giorno e la chiusura dell’affare potrebbe essere vicina. Ovviamente, il motivo per cui il tutto non è ancora stato portato a termine è legato al fatto che manca l’accordo sull’ingaggio che il calciatore andrebbe a percepire. Viste le sue grandi qualità, “El Fideo” è sempre stato abituato a percepire ingaggi molto importanti, il che però non sarà possibile alla Juventus, vista comunque l’età del giocatore e il limite al budget fissato dal presidente.

Inoltre, secondo quanto scritto su “calciomercato.it”, un altro piccolo intoppo riguarderebbe la durata del contratto: Agnelli infatti vorrebbe quantomeno far firmare all’argentino un biennale, in modo da poter utilizzare le agevolazioni del Decreto Crescita. Sebbene ci siano questi piccoli problemi ancora da risolvere le parti sono comunque molto vicine e i contatti sono sempre più frequenti. Ora più che mai l’unica cosa che i tifosi juventini possono fare è affidarsi al noto detto per cui la pazienza è la virtù dei forti, e attendere quindi che la firma arrivi.