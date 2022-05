Calciomercato, sarà la nuova immagine e il volto social della Juventus: si attende solo l’annuncio.

Nonostante la conferma non sia ancora arrivata, l’affare riguardante il campione del mondo sembra essere in dirittura di arrivo: sembra che lo sprint finale ci sarà nelle prossime ore e finalmente tutti potranno dormire sogni tranquilli perché il tutto sarà anche messo nero su bianco.

Sono tanti gli acquisti che la Juventus deve fare per via della tante partenze che ci saranno quest’anno: da mettere in conto ci sono infatti gli addii di Chiellini e Dybala, la possibile partenza di Morata e quella di Kean, che non ha convinto. Insomma, quella che si verificherà è una vera e propria rivoluzione e per questo si deve procedere con cautela affinché tutto possa combaciare e i nuovi acquisti calzino perfettamente nella Juventus dei prossimi anni.

Calciomercato Juventus, Pogba è vicino, ma di ufficiale non c’è ancora niente.

Nonostante l’ufficializzazione dell’affare non sia ancora avvenuta, infatti, il Francese, il cui contratto con il Manchester United è ormai terminato, non sembra avere l’aria di uno con la smania di trovare un squadra per la prossima stagione. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, infatti, il centrocampista si sta concedendo dei alcuni giorni di vacanza; egli non è stato coinvolto nei prossimi impegni della nazionale francese per permettergli di recuperare appieno dal suo infortunio al polpaccio. Sempre secondo il quotidiano, inoltre, anche se la trattativa non è stata ancora conclusa l’incontro tra le parti è imminente e il “polpo” sarebbe vicino a vestire nuovamente i colori bianconeri. Il suo ruolo nella compagine juventina, però, non sarà quello di talento emergente “di una volta” ma quello di vero e proprio leader su cui rifondare un centrocampo e una squadra per i prossimi anni.