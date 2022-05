Calciomercato Juventus, pronto l’affare del secolo: “Il più pagato della storia del club”

Calciomercato Juventus, sul piatto un’offerta di ingaggio superiore a quello percepito da Cristiano Ronaldo.

Un punto di non ritorno nelle prossime mosse di tutto il management della Juventus sarà rappresentato dagli eventuali acquisti di cui la dirigenza bianconera si renderà protagonista per provare a puntellare il proprio reparto di centrocampo, in balia a cronici problemi di affidabilità da un paio di stagioni a questa parte.

E così, oltre all’acquisto del Pogba di turno – i contatti con l’entourage del francese procedono spediti, con il “Polpo” che de facto ha accettato l’idea di ritornare all’ombra della Mole – i discorsi proseguono anche per l’acquisto di quel regista in grado di canalizzare la manovra bianconera, rimpolpando trame di gioco apparse anche quest’anno terribilmente sterili e privi di reale consistenza. Jorginho ingolosisce e non poco Allegri, ma il ribaltone societario in casa Chelsea impone cautela; non è da escludere a priori, poi, che l’italo-brasiliano possa entrare nell’ordine di idee di vestire la maglia bianconera da svincolato, il prossimo anno, essendo legato ai Blues da un contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, l’offerta mostre dello United per De Jong

E così, nel novero degli obiettivi di Cherubini per il centrocampo, impossibile non menzionare Frenkie De Jong, reduce da una stagione comunque importante con la maglia del Barça, impreziosita da 4 reti e 5 assist. Esigenze di bilancio, però, potrebbero portare i blaugrana a privarsi dell’ex Ajax, per riabbracciare il quale Ten Hag sarebbe pronto a fare carte false. Secondo quanto riferito dal Daily Star, il Manchester United sarebbe pronto a coprire d’oro De Jong, rendendolo il calciatore più pagato della storia del club. I Red Devils, infatti, sono intenzionati a mettere sul piatto un’offerta pari a 395 mila sterline a settimana – poco più di 460 mila euro – che porterebbe il classe ’97 a percepire più di 22 milioni di euro a stagione. A quel punto, De Jong supererebbe in termini di ingaggio anche Cristiano Ronaldo, “fermo” a 300 mila sterline settimanali.