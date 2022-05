Calciomercato Juventus, l’Inter si “vendica” subito: doppio colpaccio bianconero

Attenzione a quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni per il calciomercato della Juventus e quello delle altre big della serie A.

La stagione si è chiusa solamente da pochi giorni ma tutte le squadre, o meglio i dirigenti, non sono affatto in vacanza. C’è una rosa da completare in breve tempo, considerando che alla metà d’agosto si tornerà nuovamente in campo. La Juventus ovviamente non fa eccezione, con Allegri che aspetta dei volti nuovi nel suo organico per poter tornare a lottare per lo scudetto.

Almeno un paio di rinforzi per ogni zona del campo sono attesi, considerando anche che ci sono state delle partenze eccellenti. Chiellini ha scelto di chiudere all’estero la sua carriera, Dybala e Bernardeschi stanno per concludere il loro contratto con i bianconeri. E proprio per quanto riguarda l’ex Fiorentina potrebbero esserci presto delle novità.

Calciomercato Juventus, l’Inter punta Bernardeschi a parametro zero

Il giro vorticoso di esterni sinistri potrebbe portare Perisic lontano dall’Inter ma non alla Juventus, visto l’interesse del Tottenham di Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero promuovere Gosens come titolare, ma come riporta la Gazzetta dello Sport adesso si sta facendo strada anche una nuova alternativa. Vale a dire quella di fare un’offerta a Federico Bernardeschi, che sarà libero da contratto dopo il 30 giugno visto che non rinnoverà con la Juventus. Per l’Inter l’esterno offensivo rappresenta una golosa occasione di mercato da cogliere visto che sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero. Il quotidiano rosa spiega che i nerazzurri hanno preso contatti con l’agente del calciatore Pastorello. Pronta una offerta pluriennale da 3 milioni a stagione. Con il Napoli che pure pare essere molto interessato al calciatore.