Calciomercato Juventus, intreccio bomba con Kante: goduria al “Max”

Cosa bisogna attendersi dal prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi attendono con ansia novità a riguardo.

Che le prossime settimane saranno bollenti per la dirigenza bianconera si può dire con assoluta certezza. Si lavorerà ancor più alacremente per cercare gli uomini adatti al progetto di mister Allegri. C’è una rosa da rinnovare in tutti i reparti e bisognerà trovare non solo giovani in rampa di lancio ma anche campioni affermati che porterebbero in dote esperienza e carisma. Qualità indispensabili per far si che si possa tornare a vincere e a fare bella figura anche in Europa.

Le priorità al momento sembrano riguardare le sostituzioni di chi nella prossima stagione non ci sarà sicuramente. Parliamo di Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Tutti elementi che andranno rimpiazzati nel migliore dei modi. Ma ci sarà anche da capire quale sarà il futuro di altri calciatori ed è per questo motivo che si sta lavorando su più fronti.

Calciomercato Juventus, il Chelsea pronto a lasciare partire Jorginho

E’ a centrocampo però che mister Allegri attende rinforzi di spessore, in grado di elevare la qualità del gioco della sua squadra. Pogba in primo piano, ma c’è anche un altro nome come Jorginho che stuzzica la fantasia dei tifosi. In Inghilterra “The Guardian” ha spiegato come il regista italiano e Kante siano sulla lista delle potenziali cessioni del club, considerando che hanno solamente un anno residuo di contratto e non sono più giovanissimi. Ma come spiega il tabloid tra i due mister Tuchel preferirebbe tenersi stretto Kante. Anche perchè il mediano francese è cercato dallo United e i blues non vogliono cederlo ad una diretta rivale. Più facile allora che il club londinese dia il via libera a Jorginho, il cui futuro adesso pare essere di più a tinte bianconere.