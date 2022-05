Calciomercato Juventus, non è ancora finita: la Roma “inguaia” Allegri

Calciomercato Juventus, non è ancora finita: sondaggi della Roma che possono far vacillare la posizione bianconera.

Nel processo di costruzione della nuova Juventus, un ruolo di primaria importanza lo ricopriranno gli investimenti che saranno fatti per rinvigorire la zona nevralgica del campo, da tempo spada di Damocle della compagine bianconera.

Oltre all’acquisto di un regista alla Jorginho – con il cui entourage i colloqui vanno avanti, sebbene siano subordinati all’eventuale partenza di Arthur, che in quest’ultimo scorcio di stagione è stato valorizzato più per necessità che per corrispondenza di calcistici sensi con il tecnico livornese – la “Vecchia Signora” pensa anche ad una mezzala tecnica, abile in entrambe le fasi, che sia in grado di abbinare fisicità ad una buona propensione offensiva. Il preferito di Allegri, neanche a dirlo, è Milinkovic Savic, ma la sensazione è che il serbo per meno di 60-70 milioni di euro non lascerà la Capitale. E allora spazio alle alternative, che alternative sono solo sulla carta: Jorginho, ad esempio, profilo ideale per sopperire all’eventuale partenza dell’ex Barça.

Calciomercato Juventus, su Jorginho c’è anche la Roma: la situazione

Secondo quanto riferito da 90 min.com, però, sulle tracce dell’italo-brasiliano, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2023, ci sarebbero anche Lazio e Roma, con Mourinho che apprezzerebbe molto le doti in fase di impostazione dell’ex Napoli. Situazione in rapida evoluzione, e che potrebbero aprire le porte a scenari tanto suggestivi quanto imprevisti; al momento – sebbene i contatti con l’entourage dei giocatore proseguano in maniera piuttosto spedita – la Vecchia Signora non ha ancora affondato il colpo per riportare in Serie A Jorginho, e questo potrebbe aprire le porte ad un eventuale inserimento dei club romano.