Calciomercato Juventus, caos Koulibaly: l’annuncio ufficiale è una sentenza

Calciomercato Juventus, si infittiscono le voci legate al futuro di Kalidou Koulibaly: l’annuncio ufficiale dell’agente fuga ogni dubbio.

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato assolutamente movimentata per la Juventus, che deve sciogliere inevitabilmente numerosi dubbi in merito a quei tasselli atti a riempiere i vuoti lasciati dagli addii di Dybala e Chiellini. Se la Joya potrebbe essere sostituito da Angel Di Maria, con il cui entourage i contatti sono sempre più proficui e potrebbero portare ad una fumata bianca da un momento all’altro, più incertezze permangono sui prossimi movimenti in difesa.

Il rinnovo con relativo abbassamento della clausola di De Ligt è sempre più vicino: l’olandese dovrebbe apporre la sua firma ad un prolungamento di altri due anni, a cifre grosso modo simili a quelle che l’ex Ajax percepisce attualmente all’ombra della Mole. L’obiettivo di Cherubini, però, è quello di affiancare al gigante olandese un altro profilo importante: oltre a Gabriel dell’Arsenal, con Bremer orientato verso l’Inter, fari puntati su Koulibaly, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 ed è divenuto oggetto di numerose voci di mercato, soprattutto nell’ultima settimana.

Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente di Koulibaly

A tal proposito, a glissare sul tam tam mediatico e a mettere definitivamente acqua sul fuoco, ci ha pensato l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, che nel corso di un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport” ha messo a tacere le indiscrezioni rimbalzate sempre più insistentemente nell’ultimo periodo. Ecco le sue parole: “Le quotidiane notizie che riguardano Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, ad una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club.”