Calciomercato Juventus, Allegri lo “perde” definitivamente: fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, la chiusura è ormai imminente: visite mediche e firma per certificare il suo approdo al Tottenham.

La settimana che sta per cominciare potrebbe essere, per la Juventus, quella nella quale raccogliere i frutti di quanto seminato nei giorni scorsi. Gli affari Di Maria-Pogba sono ormai a un passo dal concretizzarsi, anche se servirà ancora limare gli ultimi dettagli per certificare con la fumata bianca di rito due trattative impostate da tempo, ma che per adesso non hanno ancora portato ad un’intesa definitiva.

Accordo che dovrebbe essere suggellato nella giornata di domani, invece, è quello tra Ivan Perisic e il Tottenham. Come rivelato da TMW, infatti, il croato è atteso nella giornata di domani a Londra, per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul contratto che lo legherà agli Spurs per due stagioni. Il rilancio del Tottenham ha beffato l’Inter e la Juventus, con i nerazzurri che hanno virato con decisione su Mkhitaryan, dando l’assalto anche ai vari Udogie, Bellanova e Molina, da tempo nel mirino di Cherubini, che a lungo ha pensato al croato come rinforzo ideale per sopperire alla sempre più probabile partenza di Alvaro Morata, che salvo clamorosi colpi di scena non sarà riscattato.