Calciomercato Juventus, fumata nera: Allegri in tripudio

Calciomercato Juventus, la risposta definitiva che fa esultare i bianconeri: adesso il super colpo è sempre più vicino.

Dopo la prima stagione dopo 10 anni conclusa senza neanche incamerare un trofeo, in quella che è stata definita una fisiologica parabola discendente, in casa Juventus è tempo di programmare un’annata, la prossima, nella quale tutto l’ambiente si auspica un importante rilancio. E chissà che non si riparta proprio da quello che è stato lo zoccolo duro dell’epopea trionfale bianconera: del resto, il ritorno di Max Allegri si colloca proprio in questa direzione, ma potrebbe non essere l’unico.

Le voci legate al clamoroso Pogback stanno diventando con il passare dei giorni sempre più insistenti. Il “Polpo” ha da tempo scelto la Juventus, ed è pronto a legarsi alla “Vecchia Signora” con un contratto quadriennale. La distanza tra le parti, complice il buon esito degli ultimi colloqui, si sta assottigliando sempre di più, al punto che ogni giorno può essere quello propizio per la tanto attesa fumata bianca. Un ulteriore indizio a suggellare questo status quo trapela dalla Francia, ed interessa più nello specifico Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane rifiuta il Psg: cosa cambia sul fronte Pogba

Secondo quanto riferito da Telefoot, infatti, Zizou avrebbe rifiutato la corte del Paris Saint Germain, visto come l’anticamera di un eventuale assalto dei transalpini per Pogba, alla luce dell’ottimo feeling che intercorre tra il centrocampista e l’ex allenatore del Real. Il due di picche di Zidane – che ha rispedito al mittente anche la proposta ricevuta dal Qatar – è un’ottima notizia per la “Vecchia Signora”, che mai come questa volta è padrona del proprio destino sul fronte Pogba. Con il Real Madrid sempre più indietro nella corsa alla mezzala francese, e con l’ipotesi Bayern che non scalda più di tanto il diretto interessato, sembrano esserci solo frenetici giorni a frapporsi tra Pogba e la Juventus: il ritorno di fiamma è ormai totale…