Calciomercato Juventus, fa tutto il “derby”: regalo scudetto da 50 milioni

Calciomercato Juventus, i neo campioni d’Italia vogliono regalarsi un colpo importante: adesso è “sfida” aperta con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, il Milan fresco di vittoria dello scudetto ha già in piano alcuni colpi fondamentali per il mercato: uno su tutti potrebbe essere un obiettivo comune a quello della Juventus, cioè il giovane centrale brasiliano Bremer. Un colpo da 50 milioni di euro e il regalo perfetto per Maldini.

Come scrive infatti ‘La Gazzetta dello Sport’ il Milan figurerebbe tra le favorite alla corsa per il brasiliano. Giocatore fondamentale per il Torino fresco di una stagione da protagonista. Adesso Bremer è pronto per il salto di qualità e il Torino lo lascerebbe partire per una cifra pari a 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Milan in pole per Bremer

Ci potrebbero essere molto movimenti in questo ruolo, quello del centrale di difesa. La Juventus ne cerca uno di qualità che possa prendere la difficile eredità dell’ormai ex capitano Giorgio Chiellini, non sarà certo semplice ma alcuni profili sembrano già essere in grado di far fare il salto di qualità, uno di questi è Bremer ma che in questo momento è più in direzione Milano, con i cugini interisti anche molto attivi oltre il Milan.

Bremer partirà solo davanti a 50 milioni. La Juventus ha già un idea precisa di chi potrebbe prendere: l’obiettivo primario per essere il centrale di difesa è sempre Koulibaly del Napoli. Una trattativa tutt’altro che semplice ma un’ottima alternativa qualora, appunto, il caso Bremer saltasse definitivamente.