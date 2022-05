Calciomercato, dalla Juventus all’Inter: Marotta se lo prende subito | Non è Dybala

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero. Un fedelissimo di Allegri alla corta di Marotta? L’ultima suggestione non lascia dubbi.

Calciomercato Juventus, si è parlato – a lungo – dell’ormai sempre più vicino passaggio a parametro zero di Paulo Dybala all’Inter. Il calciatore argentino è attesa a Milano anche e soprattutto per volere di Giuseppe Marotta, l’ad nerazzurro l’aveva già portato in bianconero nel suo periodo alla Juventus. Ma l’ultima suggestione, incredibilmente, vedrebbe un altro bianconero -ormai in uscita- alla corte dell’Inter.

Ebbene sì, Marotta avrebbe messo nel mirino Federico Bernardeschi che non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i bianconeri e quindi lascerà Torino in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi alla corte dell’Inter | Fa tutto Marotta

Bernardeschi potrebbe quindi diventare il calciatore ideale e il sostituto ottimale per i due esterni, vista anche la duttilità del calciatore in questione. Non è un caso, infatti, che Allegri lo abbia preso tra i suoi pupilli, facendolo giocare anche in partite importanti, i tifosi ricordano soprattutto la sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League qualche anno fa.

Una suggestione certamente non ancora ufficiosa ma in caso di assalto all’ormai ex esterno bianconero, Marotta avrebbe trovato una soluzione pratica. Anche se i tifosi, come viene riportato da ‘Virgilio Sport’ non sembrano così entusiasti della possibile trattativa, visti anche i trascorsi in maglia bianconera. Insomma, il tutto è ancora una suggestione che potrebbe anche diventare realtà concreta nelle prossime settimane. Staremo a vedere cosa deciderà Marotta.