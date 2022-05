Calciomercato Juventus, lo “porta” Lewandowski: addio in cassaforte

Calciomercato Juventus, il club sarà costretto a privarsi di qualche pezzo pregiato per poter restare in corsa per il centravanti polacco.

È la notizia del giorno. E se confermata potrebbe determinare sviluppi interessanti. Franck Kessié e Andreas Chistensen – in passato sondati anche dalla stessa Juventus – non sono più così sicuri di vestire la maglia del Barcellona dal luglio prossimo. Sembrava tutto fatto per gli ormai ex giocatori di Milan e Chelsea, entrambi in scadenza di contratto e pronti ad atterrare in Catalogna a parametro zero. Adesso, invece, il loro trasferimento rischia di saltare clamorosamente.

Il motivo? Le difficoltà economiche che da qualche mese attanagliano il club catalano non permetterebbero al Barça di firmare i due giocatori. Una questione di salary cup interno, che in questo modo verrebbe sforato. A rischio anche il rinnovo del centrocampista Sergi Roberto, in trattativa da tempo per il prolungamento. Come riporta il quotidiano Sport.es, la società presieduta da Joan Laporta dovrà prima alleggerire il monte ingaggi per definire altre operazioni. In soldoni, senza qualche cessione eccellente il Barcellona potrebbe dire addio a Kessié e Christensen, cui i quali ha raggiunto accordi da diverse settimane.

Calciomercato Juventus, il primo “sacrificio” del Barcellona sarà de Jong

Una situazione incresciosa, che potrebbe tagliare fuori il Barcellona anche dalla corsa per Robert Lewandowski, il grande sogno dell’allenatore Xavi e di tutto l’ambiente blaugrana. Il centravanti polacco ha già fatto intendere di voler terminare la sua avventura bavarese e la città catalana sembra la destinazione più probabile. Ma per poter mettere le mani su di lui, Laporta sarà costretto a privarsi di qualche pezzo pregiato.

Secondo la giornalista sportiva spagnola Helena Condis Edo, il consiglio di amministrazione del Barça avrebbe già programmato tre cessioni il tempi celeri per arrivare a Lewandowski. Una di questa riguarderebbe Frenkie de Jong, duttile centrocampista olandese che la Juventus – oltre, ovviamente, ad altre big d’Europa – vorrebbe portare a Torino.