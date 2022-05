Calciomercato Juventus, Koulibaly spalle al muro: la frecciata di De Laurentiis

Calciomercato Juventus, Koulibaly spalle al muro: la frecciata arriva direttamente dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro del Napoli, sono state fatte diverse domande al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis su quello che è il futuro del Napoli. Ovviamente ci sono state anche tante domande per quanto riguarda il mercato e sono stati trattati diversi temi, non solo quello Bernardeschi, che è ufficialmente in trattativa con la squadra di Spalletti.

Un altro nome assai caldo proprio in queste ore è quello del difensore Koulibaly. In scadenza di contratto tra un anno, davanti ad una buona offerta potrebbe anche essere ceduto questa estate. La Juventus, che un difensore centrale lo deve prendere per andare a coprire il buco lasciato da Chiellini – il solo Gatti non basta – ci sta pensando. Così come lo aveva fatto negli anni scorsi. E la sensazione, adesso, è che le cose possano andare in maniera decisamente diversa rispetto a quanto successo nelle stagioni passate.

Calciomercato Juventus, la frecciata di De Laurentiis

Senza giri di parole, così com’è abituato a fare, DeLa ha parlato del futuro del difensore. “Si fa molto spesso del sentimento, a differenza di quella che è la ragione, come un approccio ai problemi. Ci sono dei ragionamenti che tu puoi organizzare come vuoi ma poi ci sono delle famiglie, ci sono gli agenti e ci sono ovviamente dei calciatori. Che hanno degli interessi – ha spiegato, così come riportato da TuttoNapoli.net – che molto spesso non sono del tutto gestibili da parte di una società. A meno che questa non voglia dissanguarsi”.

In poche parole il rinnovo ci sarà ovviamente a delle determinate condizioni che sarà la stessa società a decidere. Altrimenti, un addio, appare sempre più probabile. Come spiegato prima, sembra l’anno buono per la Juventus. Cherubini potrebbe decisamente affondare il colpo. Anche se, come sappiamo, sulle tracce del difensore c’è anche il Barcellona.