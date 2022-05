Calciomercato Juventus, ora o mai più: il doppio colpaccio appeso ad un filo

Calciomercato Juventus, settimana decisiva per i due potenziali super colpi della dirigenza bianconera: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, settimana decisiva per i due grandi colpi ancora in attesa di essere annunciati. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus, adesso, può entrare nella fase finale dei due obiettivi: in primis Pogba che ormai sembra più bianconero che rosso United.

Il polpo, così come Di Maria, sono entrambi a scadenza di contratto e sono già stati accostati largamente alla Juventus. Manca solo l’ufficialità ma anche l’annuncio della trattativa. Le fasi finali dell’operazione potrebbe infatti ultimarsi in questa settimana, già molto calda per il mercato che sarà la rosa della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Pogba e Di Maria ad un “passo” | Settimana decisiva

Sembra quindi necessario arrivare all’intesa per evitare spiacevoli terzi incomodo, esempio di Pogba, potrebbe essere Zidane come prossimo allenatore del Psg. Ma come dicevamo poc’anzi, Pogba è molto vicino al passaggio in bianconero e dunque non si attende che l’annuncio così da chiudere una telenovela che va avanti da tantissimo tempo visto l’amore incondizionato tra il centrocampista e tutta la fandom bianconera.

Per Di Maria invece ci sarebbe già stati diversi contatti, con tanto di accordo in bozza. Un anno di contratto con tanto di opzione per un altro anno. Anche qui si può chiudere già in settimana arrivando al sì definitivo del calciatore, nonostante la Juventus, come giusto che sia, abbia valutato anche eventuali alternative. Ma l’operazione ha più benefici che contro e, dunque, è più che accessibile.