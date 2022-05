Calciomercato Juventus, firma un quadriennale: incontro ed accordo

Tutti i tifosi attendono con ansia notizie fresche riguardo le prossime mosse di calciomercato da parte della Juventus di Allegri.

L’allenatore vuole tornare a lottare per qualcosa di importante, in primis quello scudetto che nella passata stagione è stato impossibile raggiungere. Ragion per cui nel corso delle prossime settimane è lecito attendersi più di un movimento in casa bianconera. C’è da ricostruire una squadra che ha perso dei pezzi importanti e i tifosi sognano l’arrivo di grandi campioni.

La dirigenza però non sarà impegnata solamente con gli acquisti. Ci saranno delle cessioni all’orizzonte e nello stesso tempo bisognerà capire anche quale sarà il futuro dei tanti calciatori di proprietà del club ma che nella stagione appena conclusa hanno vestito la maglia di un altro club.

Calciomercato Juventus, Ranocchia rinnova e poi di nuovo in prestito

Uno di questi è il giovane centrocampista Filippo Ranocchia, reduce da un campionato di serie B disputato con la maglia del Vicenza. Retrocesso in C dopo il playout perso con il Cosenza. Come spiega il giornalista Nicolò Schira su Twitter per il mediano è in arrivo un rinnovo di contratto fino al 2026. A testimonianza della fiducia che la Juve ha nei suoi confronti.

🔜📝 Filippo #Ranocchia will extend his contract with #Juventus until 2026, but in next season he will be sold on loan. Expected the meeting with his agents Sandro Stemperini and Michele Fioravanti in the next days to close the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2022

Tuttavia Ranocchia non rimarrà in bianconero, sarà nuovamente ceduto altrove in prestito per continuare ad accumulare esperienza. Incontro previsto nei prossimi giorni.