Calciomercato Juventus, 20 milioni per la rivelazione in Serie A: asta furiosa

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda le trattative di calciomercato di una Juventus intenzionata a cambiare pelle.

Il campionato di serie A si è concluso da pochissimo, ma mentre giocatori e allenatori si godono un periodo di vacanza per i dirigenti invece c’è davvero tanto lavoro da fare. Bisogna allestire la squadra per la prossima stagione e bisogna avere dunque le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, quei giocatori che possano accontentare le richieste dell’allenatore. Anche in casa Juventus c’è aria di cambiamento.

Bisogna tornare a lottare per lo scudetto e per farlo mister Allegri ha la necessità di accogliere nel corso delle prossime settimane tanti nuovi giocatori, almeno un paio per ogni reparto. Cherubini e il suo staff dunque sono al lavoro per chiudere le trattative in entrata, ma anche per valutare eventuali cessioni che potrebbero portare in dote un tesoretto per il club.

Calciomercato Juventus, corsa per Molina: servono 20 milioni

Si deve guardare però per prima di cose agli innesti e la Juventus pare avere intenzione di fare diversi cambiamenti anche in difesa. Si cercherà un centrale di spessore ma anche dei nuovi esterni. A sinistra Emerson Palmieri pare essere in pole position per prendere il posto da titolare di Alex Sandro, ma anche a destra sono attese novità. Tant’è che nelle ultime ore si sta parlando anche del possibile mancato rinnovo di De Sciglio.

Secondo quanto riportato da Repubblica in Italia ma anche da Marca in Spagna, la Juventus avrebbe intenzione di chiudere per Molina, esterno destro dell’Udinese che è seguito anche dall’Atletico Madrid e dall’Arsenal. L’Udinese però non ha intenzione di venderlo per meno di 20 milioni di euro.