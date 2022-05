Calciomercato Juventus, l’amico di Vlahovic “alla Morata”: colpo di scena nell’affare

Calciomercato Juventus, la trattativa per l’esterno d’attacco è ormai entrata nel vivo: dalla Germania arrivano conferme.

Radiomercato sostiene che la Juventus sia a un passo dal realizzare il colpo Angel Di Maria, il 34enne esterno argentino che sta per liberarsi a zero dal Psg. Sensazioni positive per l’ex Real Madrid e Manchester United, mai così vicino ai bianconeri come in questo momento.

Non sarà però l’unico rinforzo in attacco della Vecchia Signora. Quasi costretta a rivoluzionare un reparto che quest’anno – almeno fino all’arrivo di Vlahovic a gennaio – ha sostanzialmente prodotto poco. È abbastanza evidente che il centravanti serbo abbia bisogno di essere maggiormente coinvolto per poter rendere al massimo e tornare alla media realizzativa che aveva a Firenze. Serve qualcuno che sia in grado di sfornare assist a ripetizione. E soprattutto che nel 4-3-3 di Max Allegri possa colmare il buco che lascerà Alvaro Morata, la cui avventura torinese sembra agli sgoccioli. Qualcuno che abbini esperienza internazionale – requisito indispensabile per il tecnico – tecnica e corsa.

Calciomercato Juventus, presto disco verde per Kostic in bianconero

Ecco perché il profilo di Filip Kostic, fresco vincitore dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte, sembra fare al caso della Juventus. Prima era solo un’idea, poi le prestazioni in crescendo dell’esterno d’attacco serbo – decisivo nella finale con i Rangers con l’assist per Borré – hanno spinto il direttore sportivo Federico Cherubini ad allacciare rapporti sempre più frequenti con il club tedesco, che lo lascerebbe andare per una cifra che va dai 15 ai 20 milioni di euro. La “bomba di mercato” arriva in queste ore dalla Germania: secondo Sky Sport, Kostic potrebbe presto diventare bianconero.

Il suo contratto scade nel 2023, motivo per cui se non dovesse rinnovare con l’Eintracht la cessione diverrebbe scontata. Con la Juve sarebbe in prima fila per accaparrarsi il compagno di Vlahovic nella nazionale balcanica. Arrivano conferme anche dal giornalista Marcello Chirico, secondo il quale la trattativa è ormai entrata nel vivo.