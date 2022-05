Calciomercato, Juventus-Di Maria | Sprint finale e indizio sul numero di maglia

Calciomercato Juventus, Di Maria allo sprint finale: e c’è anche quell’indizio sul numero di maglia “liberato” che potrebbe diventare del Fideo

Per Di Maria allo sprint finale. Incontro che potrebbe fare chiarezza sul futuro. Anzi, che la farà sicuramente e metterà da parte gli ultimi dubbi che sia la Juve sia il giocatore hanno in questo momento. In tutta serenità ovviamente si prenderà una decisione definitiva, anche se gli indizi che arrivano dai social portano sicuramente a qualcosa di importante. Ma facciamo un poco d’ordine.

L’impegno della Nazionale a Londra contro l’Argentina di domani sera potrebbe essere lo spartiacque definitivo della questione. Ci sarebbe in programma un incontro tra Cherubini e il Fideo che ha salutato il Psg, dove si dovrebbe discutere principalmente sulla durata del contratto del giocatore. Di Maria vorrebbe solamente un anno di accordo per poi volare in Argentina; la Juve chiede almeno un contratto biennale per poter sfruttare il decreto crescita che in questo momento di vacche magre darebbe sicuramente un enorme aiuto sul bilancio. Si cercherà di trovare una soluzione alla questione, e si capirà soprattutto se Di Maria ha ancora quel fuoco dentro per vincere che alla squadra di Allegri servirebbe eccome. Dentro o fuori in poche ore. Ma i dettagli, come detto, portano verso una fumata bianca.

Calciomercato Juventus, l’indizio sul numero di maglia

Poi c’è l’indizio, che arriva dai social. Vlahovic ieri dalla sua biografia su Instagram ha tolto il numero 7. Il serbo ama il 9 e con un Morata al passo d’addio l’ex Fiorentina si potrebbe prendere quella maglia. Lasciando libero quel numero che Di Maria si è tatuato sulla pelle e che ha accompagnato la carriera dell’argentino. Sotto questo aspetto insomma di problemi non ce ne dovrebbero essere. E magari potrebbe diventare un’arma in più per Cherubini. Ovviamente scherziamo. Ma alcuni giocatori su queste cose non sentono discussioni.