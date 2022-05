Calciomercato Juventus, Allegri il “pitagorico”: il nuovo 10 lo fa già impazzire

Calciomercato Juventus, le ultime mosse dei bianconeri continuano a tenere banco senza soluzione di continuità. Allegri e quell’intreccio con il numero 10.

Un’estate di grandi cambiamenti in casa Juventus. Del resto, la prima stagione senza trofei da 10 anni non può passare inosservata, a maggior ragione se la decisione di esonerare Pirlo e di riprendere Max Allegri era stata motivata con la volontà di ritornare protagonisti nell’immediato, sia in Italia che in Europa.

L’importante sessione di calciomercato invernale di cui la “Vecchia Signora” si è resa protagonista, monopolizzata dall’acquisto di Dusan Vlahovic, ha chiaramente sancito in maniera lapidaria la volontà netta di provare a ridurre le distanze dalla prima della classe a stretto giro di posta. Il serbo non rappresenta la ciliegina sulla torta, ma l’anticamera di un’estate nella quale Cherubini ha in serbo altri colpi da 90 con i quali rimpolpare una rosa che ha denotato troppe lacune, tecniche e caratteriali.

E così, come riferito da La Stampa, Max starebbe spingendo in maniera spasmodica per l’acquisto di Paul Pogba, con il quale un accordo di massima sarebbe stato già trovato da giorni, sulla base di un contratto triennale a circa 7,5 milioni di euro a stagione: per il francese è già pronta la maglia numero 10 che era di Dybala, ormai sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il francese ha sciolto le riserve, mettendo la “Vecchia Signora” in cima alla lista delle sue priorità, bypassando l’interessamento del Psg e le proposte faraoniche di rinnovo messe sul piatto dallo United.