Calciomercato Juventus, aut aut Di Maria: Cherubini cala il jolly

Calciomercato Juventus, De Maria da dentro o fuori: questo potrebbe essere il giorno della svolta: Cherubini si gioca il jolly

Quello di oggi, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere il giorno della svolta. Sì, la Juventus è pronta a chiudere per Angel Di Maria con Cherubini che si potrebbe giocare il jolly. Sì, andando anche incontro alle richieste del Fideo sulla durata del contratto. Non biennale, ma annuale, così com’è stato richiesto prima del rientro in Argentina.

Oggi ci sarà il tanto atteso vertice con l’agente del calciatore. In ballo c’è lo stipendio ma anche e soprattutto la durata dell’accordo. La Juve spinge per i due anni, così da poter sfruttare quel decreto crescita che sotto l’aspetto fiscale sarebbe sicuramente un passo importante; l’argentino vorrebbe rimanere solamente un’altra stagione in Europa per poi chiudere la carriera al Rosario Central. Questa richiesta Cherubini la sta valutando, ma in questo caso vorrebbe che anche il giocatore venisse incontro a quelli che potrebbero essere gli sforzi societari.

Calciomercato Juventus, il giorno di Di Maria

Allora, i fatti sono questi: con un solo anno di contratto Cherubini al massimo potrebbe mettere sul piatto 5-6 milioni di stipendio fisso e la rimanente parte, quella per toccare la fatidica soglia dei 7,5 richiesti, in bonus. Così da non gravare più di tanto nel bilancio. Altrimenti, con una durata biennale, le cose si potrebbero intavolare in maniera diversa: via totale ai sette e mezzo, e poi ulteriori bonus magari per toccare i 9 milioni di euro all’anno. Sta a Di Maria prendere una decisione definitiva per chiudere l’operazione. Una stretta di mano per mettere nel primo giorno di giugno la parola fine alla questione. Sarebbe un enorme passo in avanti. Insomma, poche ore ancora e il futuro sarà chiaro.