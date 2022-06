Calciomercato Juventus, ultim’ora Pogba: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, ultim’ora Pogba: arriva l’annuncio ufficiale da parte del club. Il francese è libero da ogni accordo

L’annuncio ufficiale lo ha dato il Manchester United: il Polpo non rinnoverà il proprio contratto con i Red Devils. Sui propri profili social il club della Premier League ha ringraziato il francese per questi anni insieme. E adesso si avvicina in maniera clamorosa anche un ritorno in bianconero. Nessun accordo quindi con la squadra di Ten Hag, l’ex allenatore dell’Ajax che il prossimo anno siederà su quella dello United, ma una nuova vita per il centrocampista, pronto a riabbracciare la maglia bianconera.

Quello che tutti i tifosi dela Juve sognavano. Quello che tutti i tifosi della Juve speraravano di leggere. Adesso è anche ufficiale e non ci sono dubbi sul fatto che Cherubini abbia la strada libera per il Polpo. Basta solamente trovare l’accordo, anzi, basta solamente limare gli ultimi dettagli. Poi non ci saranno più dubbi. Pogba diventerà bianconero.