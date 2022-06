Calciomercato Juventus, annuncio clamoroso e accordo trovato. Gli ultimi aggiornamenti su quello che potrebbe essere il vero e proprio botto di questa campagna acquisti.

Oltre che a voler evitare una stagione come quella appena conclusa, a Torino sanno bene di non dover emulare gli errori compiuti durante lo scorso calciomercato, contraddistinto dal ritorno di Massimiliano Allegri cui non ha fatto seguito un lucido modus operandi che consegnasse al livornese uno scacchiere degno della storia e del passato bianconero.

Certo, inutile dire che sicuramente si poteva fare qualcosa in più e che con un pizzico di lucidità e di mai guastante fortuna, anche un campionato come quello appena chiusosi si sarebbe potuto chiosare con un doppio trofeo nazionale non arrivato per circostanze ed eventi fortunosi più che per demeriti veri e propri. Ad ogni modo, questi mesi hanno lasciato intendere come Cherubini e colleghi debbano lavorare con dedizione e intelligenza per plasmare uno scacchiere che ha palesato non poche defezioni.

Calciomercato Juventus, accordo e annuncio col botto su Pogba

In attesa di novità su quelli che sono i fronti Chiellini e Dybala e, in particolar modo, gli alter-ego del difensore e del 10 argentino, giungono aggiornamenti di non poco conto sullo scenario Pogba. Il nome dell’ex United è tra quelli che maggiormente ingolosisce, non solo per reminiscenze romantiche ma anche per quelle che potrebbero essere le modalità del suo approdo.

Paul è infatti svincolato e, secondo Luca Momblano, come annunciato a Juventibus, ci sarebbe stato un meeting a Montecarlo tra Pimenta e la Juventus per un accordo che sarebbe stato già trovato e che ha permesso allo stesso Momblano di bollare la vicenda come “definitivamente chiusa”.