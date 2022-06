Calciomercato Juventus, ultima spiaggia Allegri: via in prestito

Ci sono diverse situazioni da definire in casa Juventus quando manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato.

In realtà già da tempo tutti i club sono operativi. La concorrenza è sempre più agguerrita e per anticiparla bisogna pianificare nel migliore dei modi ogni tipo di operazione. La Juventus sa benissimo che nel corso delle prossime settimane dovrà fare degli investimenti importanti per completare e rinforzare la sua rosa. Ci sono state già partenze importanti e altre potrebbero essercene a breve. Bisognerà trovare altri campioni che sposino al meglio le idee di mister Allegri.

Soltanto in questo modo si potrà tornare a lottare per lo scudetto. Certo è che la Juventus dovrà fare delle valutazioni attente anche riguardo giocatori che già fanno parte della rosa e quegli elementi che rientreranno a Torino per la fine del prestito. Tra loro potrebbero esserci dei “rinforzi” già pronti in casa.

Calciomercato Juventus, futuro Kaio Jorge: decisione da prendere

C’è anche un attaccante tra i calciatori sui quali prendere una decisione importante ed è Kaio Jorge. Che nella passata stagione ha giocato con il contagocce prima di subire un serio infortunio che ha chiuso anzitempo il suo campionato. Per un giovane come lui un anno di apprendistato, in un calcio diverso da quello brasiliano, ci può stare. Ma ora è chiaro che tutti vogliono vederlo all’opera quando sarà pronto fisicamente. Con Allegri che dovrà decidere se puntare su di lui nel reparto offensivo. Altrimenti non è da escludere che il club prenda in seria considerazione l’ipotesi di prestarlo altrove, ad una squadra dove avrebbe modo di giocare con maggiore continuità per mostrare a tutti quel talento che di certo non gli manca.