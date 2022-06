Calciomercato, ha già firmato con la Juventus: accordo triennale

By

Calciomercato Juventus, è arrivata anche la tanto attesa firma sul rinnovo di contratto.

Giornate assolutamente frenetiche in casa Juventus, con Cherubini che non solo è alla ricerca delle pedine giuste da consegnare a Max Allegri, ma ha dovuto sbrogliare anche gli ultimi nodi legati ai rinnovi contrattuali. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto coinvolto Mattia De Sciglio, e si è concluso con una fumata bianca.

Come rivelato da Romeo Agresti, infatti, il terzino bianconero ha già apposto la sua firma sul prolungamento del contratto in scadenza quest’estate, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe materializzarsi nel corso dei prossimi giorni. Tutto fatto, dunque, intesa finalmente suggellato: De Sciglio ha messo nero sul bianco, si legherà alla “Vecchia Signora” fino al 2025.

Dopo aver trovato la quadra con Perin e Cuadrado, dunque, la Juventus ha chiuso la “tornata” dei rinnovi con un’altra firma: De Sciglio ha detto sì a “Madama”, sebbene dalle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’ex terzino del Milan dovrebbe percepire un ingaggio consistentemente inferiore rispetto a quello attuale. Decisiva, in questo senso, la volontà di Max Allegri, che ha sempre colto l’occasione per rimarcare l’importanza che un “gregario” di lusso come De Sciglio può ricoprire all’interno di un organico.