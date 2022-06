Calciomercato Juventus, sorpasso in extremis Barça: scambio e beffa Allegri

Tante voci e rumors in Europa coinvolgono giocatori che potrebbero essere protagonisti del prossimo calciomercato della Juventus.

I bianconeri hanno intrapreso un percorso di rinnovamento dell’organico. Iniziato nello scorso mese con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria. Nelle ultime settimane sono state annunciate delle partenze importanti, vuoti che andranno colmati con l’arrivo di grandi giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra di Allegri.

La società punta ad accontentare le richieste dell’allenatore livornese. E anche in difesa potrebbero esserci delle novità importanti. Non solo l’ingaggio di un nuovo centrale che prenderà il posto di Chiellini, ma probabilmente anche un nuovo terzino sinistro. Alex Sandro potrebbe partire in estate e finora sono state diverse le alternative che il club sta seguendo. Con Emerson Palmieri in pole position, ma ci sono anche altre piste.

Calciomercato Juventus, Alonso per Dest: l’affare Chelsea-Barcellona

Come spiega Todofichajes ormai da tempo uno degli obiettivi della Juve per la fascia sinistra si è allontanato. Stiamo parlando dell’ex Fiorentina Marcos Alonso, che è finito sui radar del Barcellona ed è molto vicino all’accordo. Se la volontà del giocatore è chiara, c’è da dire che il Chelsea finora ha fatto muro. Accordo non trovato con gli spagnoli e dunque trattativa ancora in alto mare. Tuttavia pare esserci uno spiraglio: il Chelsea infatti ha individuato nel laterale destro del Barcellona Sergino Dest uno degli obiettivi dell’estate. Per questo motivo l’affare potrebbe andare in porto con uno scambio tra le parti. La Juventus insomma dovrà stringere su altri obiettivi se davvero vorrà trovare un nuovo esterno mancino.