Calciomercato Juventus, decisione a sorpresa: “Resta in bianconero”

Calciomercato Juventus, la decisione a sorpresa che cambia inevitabilmente le strategie in casa bianconera. Gli ultimi dettagli.

Si valutano molti elementi in casa Juventus in questo momento. Soprattutto dietro dove Allegri ha bisogno di innesti: non solo nel cuore della retroguardia, ma anche sulle corsie esterne dove da un lato Alex Sandro non convince e dall’altro, nonostante il rinnovo di De Sciglio, serve un altro calciatore da inserire.

I buoni rapporti con l’Udinese, nel corso degli anni sono stati diversi gli affari chiusi con i friulani, hanno portato Cherubini non solo a seguire la pista Molina, ma anche quella Udogie. Nelle ultime ore, secondo radiomercato, la Juve avrebbe messo sul piatto una buona cifra: 10 milioni di euro più una contropartita tecnica che sarebbe stata individuata in Ranocchia, al rientro dopo il prestito al Vicenza. Basterà? A meno di clamorosi colpi di scena, l’assalto della Juventus è destinato a cadere nel vuoto.

Calciomercato Juventus, Udogie resta all’Udinese

Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, l’Udinese avrebbe deciso di togliere dal mercato Destiny Udogie: l’intenzione del club friulano è quella di trattenere ancora un altro anno l’esterno di piede mancino, in maniera tale da “guidarne” l’esplosione, per poterlo poi rivendere eventualmente ad un prezzo importante la prossima sessione estiva di calciomercato. Ricordiamo che i contatti Juventus-Udinese proseguono anche per Molina, sul quale ci potrebbero essere delle novità a stretto giro di posta.