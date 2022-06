Calciomercato Juventus, uragano Blues: accordo sempre più vicino

C’è grande curiosità tra i tifosi riguardo quelle che saranno le mosse di calciomercato di una Juventus che vuole tornare subito a vincere.

La società bianconera è chiamata a fare diverse mosse di mercato e questo mese di giugno sarà molto importante per definire alcune operazioni prima che la squadra vada in ritiro. Quest’anno si torna a giocare prima di Ferragosto e per questo motivo sarebbe fondamentale avere i rinforzi al più presto. Allegri e i tifosi aspettano novità ma la dirigenza continua a lavorare sodo in questo periodo: presto ci potrebbero essere novità.

In attacco per la Juventus la situazione più intricata, considerando che ci sarà da rimpiazzare Paulo Dybala con l’arrivo di un altro grande campione. E non solo, visto che anche il futuro di Morata è in bilico.

Calciomercato Juventus, il Chelsea rilancia per Dembelè

L’ennesimo ribaltone potrebbe esserci riguardo uno degli obiettivi dei bianconeri per l’attacco, vale a dire Ousmane Dembelè. Anche se il francese continua a rimanere lontano dall’Italia.

BOOOM 💥 Chelsea is serously pushing by Ousmane #Dembele, the English club is offering a contract to French player close to the values ​​​​that the player wants, at the moment there is nothing guaranteed, the decision is in the player’s hands. Next days are decisives. 🇲🇫🔵 #CFC https://t.co/ceBdkrMhfT — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 2, 2022

Il calciatore pare in procinto di lasciare il Barcellona, con il quale non si è arrivati al rinnovo contrattuale. Fino a qualche giorno fa sembrava per lui vicino un passaggio al Psg, ma gli ultimi rumors parlano di una offerta importante da parte del Chelsea, pronto a offrirgli più o meno l’ingaggio richiesto. Decisione dunque nelle mani del calciatore francese, chiamato a decidere la sua prossima squadra in questo mese di giugno.