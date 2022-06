Calciomercato Juventus, colpaccio “alla Zakaria”: doppietta per volare

Cosa può succedere nel prossimo calciomercato della Juventus? I tifosi si fidano della dirigenza ma aspettano novità al più presto.

E come loro le aspetta anche mister Allegri, chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente e a cancellare al più presto l’ultima opaca stagione, nella quale la Juventus non è riuscita a conquistare nemmeno un titolo. Al momento la priorità del club sembra riguardare l’attacco, considerata la partenza di Dybala e il futuro incerto di Alvaro Morata.

Ci sono però anche altre zone del campo da rinforzare, in base alle idee tattiche dell’allenatore livornese. Con la dirigenza che pare avere delle idee molto chiare su quelli che potrebbero essere i suoi obiettivi.

Calciomercato Juventus, Kostic più Di Maria per la zona sinistra

Come spiega la Gazzetta dello Sport, non c’è solo Angel Di Maria nei pensieri della Juventus per rafforzare la zona sinistra del campo. Le trattative con il calciatore argentino vanno avanti, c’è ancora distanza da colmare sull’ingaggio ma anche sulla durata del contratto. In ogni caso in quella zona del campo i bianconeri hanno bisogno di altri innesti, visto l’addio di Bernardeschi e la partenza probabile di Moise Kean. Ecco perchè starebbero stringendo il cerchio per arrivare a Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte. Calciatore di qualità, che vuole giocare la Champions e che la Juventus potrebbe prendere ad una cifra accessibile, visto che ha il contratto in scadenza nel 2023 e uno stipendio alla portata del club (si parla di 3 milioni di euro). Un affare “alla Zakaria” possibile ancora in Bundesliga. In Germania riferiscono anche di una prima offerta di 15 milioni rifiutata dall’Eintracht, che ne vuole almeno 20. La differenza, dunque, non sarebbe molta da colmare per trovare un’intesa.