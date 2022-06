Calciomercato Juventus, goal e futuro: annuncio ufficiale di Morata

Ci sono al momento delle priorità nel calciomercato della Juventus, con la dirigenza che in questo periodo cerca di chiudere accordi.

C’è una squadra da ritoccare profondamente, una rosa che necessita di diversi nuovi innesti nel prossimo futuro se si vuole tornare a lottare per lo scudetto. Una missione difficile ma non impossibile, con la dirigenza al lavoro per trovare i tasselli giusti da inserire nello scacchiere di mister Allegri. Che, come i tifosi, attende novità al più presto.

La Juventus per adesso sembra avere la priorità di ingaggiare volti nuovi in attacco. Del resto Paulo Dybala ormai si può considerare un ex e i bianconeri in avanti cercano un altro grande campione. Un grande punto interrogativo rimane poi la situazione di Alvaro Morata, il cui futuro è ancora tutto da definire.

Calciomercato Juventus, Morata non fa luce sul suo futuro: “Non dipende da me”

Il centravanti spagnolo ieri è stato protagonista in Nations League contro il Portogallo, dimostrando ancora una volta di avere il gol nel sangue e di stare fisicamente bene. Al termine della partita ha parlato della partita con i media iberici ma alla domanda sul suo futuro non ha potuto dare alcun chiarimento. “Quando non dipende da me non posso farci nulla, quello che posso fare è rimanere concentrato sulle sfide che attendono la Spagna, poi si vedrà”. L’unica certezza dunque al momento è… l’incertezza. La Juventus difficilmente sborserà i 35 milioni richiesti dall’Atletico Madrid, che per ora non sembra aver aperto ad un possibile “sconto” per il suo cartellino. L’impressione è che questa trattativa potrebbe andare avanti per qualche settimana prima di arrivare ad una possibile destinazione. Con altri club europei che sicuramente tengono d’occhio la situazione.