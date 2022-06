Calciomercato Juventus, “freccia” verdeoro nel mirino: scambio con l’esubero

Calciomercato Juventus, la possibilità di imbastire uno scambio non può essere affatto trascurata: affare tutto “carioca”.

Sarà un mercato fantasioso per la Juventus, con Cherubini che dovrà essere molto bravo a capitalizzare un discreto tesoretto dalle cessioni – abbassando considerevolmente il monte ingaggi – per provare a dare la caccia a pedine funzionali da inserire all’interno dello scacchiere tattico di Max Allegri. Magari “sfruttando” qualche esubero deluxe, che il tecnico livornese non considera prime scelte.

Impossibile non inserire in questa lista il profilo di Arthur: il brasiliano, sbarcato all’ombra della Mole nell’ambito della trattativa che ha portato Miralem Pjanic a vestire la maglia del Barcellona, potrebbe concludere anzitempo la sua avventura in bianconero. Molto vicino ad una partenza in estate, il classe ’96 sarebbe finito nuovamente nel mirino dell’Arsenal, che pochi mesi fa aveva già effettuato dei sondaggi esplorativi per il play maker di Allegri, provando ad ingolosire “Madama” con un prestito secco, formula rispedita al mittente da Cherubini & company.

Secondo quanto riferito da Marcello Chirico, la Juventus sarebbe disposta ad inserire Arthur in un ipotetico scambio per arrivare a Gabriel Martinelli, ala sinistra brasiliana classe ‘2001. L’ex Ituano si è resto protagonista di una stagione importante, impreziosita da 6 reti e 7 assist: legato ai londinesi da un contratto in scadenza nel 2024, gode della stima di Arteta, che gli ha ritagliato un ruolo da protagonista nel suo scacchiere tattico. Brevilineo e molto abile nello stretto, Martinelli ha già messo in mostra potenzialità nel dribbling importanti, che avrebbero stuzzicato il management della “Vecchia Signora”.