Calciomercato Juventus, vive da separato in casa: pazza idea low cost

Calciomercato Juventus, è finito ai margini della rosa ed è da tempo sulla lista dei partenti: tempo fa era stato proposto anche ai bianconeri.

Tra le società più attive ad un mese dall’apertura del calciomercato c’è il Tottenham degli ex bianconeri Antonio Conte e Fabio Paratici. Gli Spurs non hanno alcuna intenzione di perdere tempo. E dopo aver raggiunto al fotofinish un importantissimo e insperato – per come si erano messe le cose ad inizio stagione – quarto posto in Premier League, sono chiamati a costruire una squadra che possa lottare su entrambi i fronti, campionato e coppa.

D’altra parte, avendo scelto di puntare su un allenatore esigente come il tecnico salentino, dal prossimo mercato è lecito aspettarsi grandi cose. Paratici ha già esaudito il primo desiderio dell’ex tecnico di Juve, Chelsea e Inter, portando a Londra Ivan Perisic. Il croato, seguito anche dalla Vecchia Signora, proseguirà la sua carriera in Inghilterra con l’allenatore che lo fece diventare uno dei principali protagonisti dello scudetto 2020-21.

Calciomercato Juventus, Lenglet vicino al Tottenham

Ma il Tottenham non si fermerà all’ormai ex centrocampista nerazzurro. Nel mirino di Paratici c’è anche un altro calciatore finito tempo fa nel mirino della Juventus. Si tratta di Clement Lenglet, difensore del Barcellona che non rientra più nei piani di Xavi. L’ex Siviglia, arrivato in Catalogna nell’estate 2018, secondo Esport3 figurerebbe sulla lista dei partenti. La sua cessione, come quella di molti altri esuberi del Barça, è indispensabile per liberare spazio nel monte ingaggi. Niente è stato ancora definito, ma i londinesi sono vicini a mettere a segno il loro secondo colpo di mercato.