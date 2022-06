Calciomercato Juventus, Mou cala il bis: scacco matto a Cherubini dello Special One che con la Roma punta a due obiettivi bianconeri

La vittoria della Conference League, ma soprattutto il fatto che ci sia Mourinho in panchina, possono sicuramente aiutare la Roma in quelle che sono le trattative di mercato per la prossima stagione. Sì, su questo ci sono pochi dubbi, soprattutto perché i Friedkin hanno dimostrato e hanno anche detto chiaramente, che vogliono rinforzare la squadra giallorossa per il prossimo anno. Ed è per questo che Tiago Pinto guarda ad alcuni obiettivi che anche Cherubini avrebbe messo nella propria lista. Con la sensazione che almeno in questi due casi, anche per un mancato affondo della società bianconera, i capitolini siano leggermente avanti.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la Roma guarda con interesse sia a Bellanova – che il Cagliari ha riscattato per mettere ovviamente sul mercato e piazzarci una plusvalenza di quelle importanti – sia a Paredes, il centrocampista che appare in uscita dal Psg.

Calciomercato Juventus, doppio colpo Mou

La situazione attorno all’esterno classe 2000 è questa: il costo del cartellino si aggira intorno ai 7 milioni di euro e la Juve lo aveva messo nel mirino già nel corso della sessione invernale di mercato. Adesso però sembra che in casa bianconera gli obiettivi siano cambiati, con Cherubini che strizza l’occhio a Molina dell’Udinese, ecco perché i giallorossi potrebbero affondare il colpo.

E poi c’è la questione Paredes. L’argentino al Psg potrebbe trovare poco spazio il prossimo anno e sia la Juve che la Roma in mezzo al campo hanno bisogno di forze fresche, di gente che sia pronta a essere buttata nella mischia e che porti anche qualità. Il problema in questo caso per Pinto è l’ingaggio – 7 milioni di euro all’anno – che potrebbe essere anche un ostacolo perla Juve, soprattutto perché si parla di un costo del cartellino che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. A differenza però dei torinesi, lì a Roma un investimento importante sembra che si farà soprattutto nella zona mediana del campo. E allora Paredes potrebbe prendere anche la via del ritorno. Vedremo.