Calciomercato Juventus, accordo da 30 milioni: firma imminente

Calciomercato Juventus, l’accordo totale è di 30 milioni di euro: la firma ormai è imminente. Il sogno sta diventando realtà

Ormai tutti gli indizi portano ad una sola conclusione: l’accordo ormai è davvero imminente e non ci sono più dubbi sul fatto che la trattativa possa andare davvero in porto. La Juventus e Paul Pogba hanno trovato la quadra e nei prossimi giorni il centrocampista francese tornerà a vestire la maglia bianconera. Tutto porta a questo. E anche La Stampa, questa mattina in edicola, sottolinea la questione.

Il quotidiano torinese entra poi nel dettaglio delle cifre dell’affare. Il club del presidente Andrea Agnelli aveva promesso a Pogba una cifra e le promesse vanno mantenute. Ecco perché parliamo di un accordo totale trovato sulla base di 30 milioni di euro per il francese. Che a queste condizioni non ha davvero nessun dubbio su quale proposta accettare. Nonostante il Psg, a quanto sembra, gli ha proposto sicuramente qualcosa in più. Ma c’è il cuore di mezzo, e a quello non si comanda.

Calciomercato Juventus, le cifre per Pogba

Otto milioni di euro all’anno più 2 di bonus per tre anni. Ecco quanto percepirà il Polpo nei prossimi anni per vestire la maglia della Juventus. La seconda avventura in bianconero della sua vita, quella più voluta, evidentemente, quella che ha sognato anche lui e non solo i tifosi bianconeri che appena hanno capito che l’operazione fosse davvero fattibile, hanno spinto più che mai affinché il sogno diventasse realtà.

Alla Juve ritorna un Pogba diverso da quello della sua prima esperienza in bianconero. Ritorna un Pogba maturo, che ha vinto il Mondiale nel frattempo, e che ha le spalle tanto larghe da mettersi addosso una responsabilità importante, quella di far tornare a vincere la Vecchia Signora dopo una stagione senza titoli, né in Italia e nemmeno in Europa. Insomma, quello che serviva. Quello che Allegri voleva. A giorni l’annuncio.